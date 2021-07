Morales detalló que el atraco en su hogar fue la semana pasada, cuando gran parte del país estaba pendiente del partido entre Colombia y Perú por la Copa América.

“Estaba con mis dos hijos en la sala de la casa, estábamos viendo el partido y pidiendo una pizza. De pronto, veo en la vidriera el reflejo atrás mío de un hombre encapuchado, con la cara tapada y vestido de negro. De inmediato, otro hombre saltó encima de mi hijo. Ahí me di cuenta que era un asalto”, manifestó la exfiscal en diálogo con Caracol Radio .

Agregó que su familia fue amordazada y amenazada por los dos delincuentes durante poco más de una hora. En ese tiempo, los malhechores destruyeron el lugar buscando y hurtando objetos de valor.

“Nos amarraron, nos tuvieron así casi una hora y cuarto mientras revisaban todo. Fue una cosa espantosa, sacudieron la casa, se llevaron las cosas de valor. También asaltaron el apartamento del lado que estaba solo, no había nadie en ese momento. […] Es una situación traumática y una situación que desafortunadamente nos enfrentamos en Bogotá o en Cali, la inseguridad y la falta de autoridad y control”, apuntó Morales, en ese medio.

Para sorpresa de muchos, la exfuncionaria contó que no cuenta con un esquema de seguridad y que, en su casa, la seguridad corría por cuenta de una empresa privada que está contratada por su conjunto.

“Yo no tengo esquema de seguridad, solo un conductor. Yo soy un ciudadano común y corriente, igual que todos los ciudadanos que estamos expuestos a esta situación tan dramática. Yo sé lo que estamos viviendo los colombianos. Yo llegué hace apenas 3 semanas al país y ya me recibe esta situación. Esto muestra la falta de autoridad y de convivencia social”, indicó Morales, en esa cadena radial.

Ante la inoperancia de la empresa de seguridad privada, la exfiscal hizo un llamado para que se hagan planes de inteligencia articulados entre la Policía y las compañías privadas.

“Hay que hacer planes de inteligencia, depurar la Policía, hablar con la seguridad privada. La gente paga administraciones costosas y seguridad en todos los estratos de la ciudad y no sirven para nada. […] La seguridad privada no sirvió para nada, los celadores estaban felices viendo el partido. Todos pagamos administraciones en conjuntos y eso no está funcionando ¿Qué está pasando con las compañías de seguridad privada?”, concluyó la exfiscal, en Caracol Radio.