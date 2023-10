El relato realmente es de no creer y podría responder a la pregunta de muchas personas, sin una certeza absoluta, sobre lo que realmente puede sentir alguien minutos después de morir.

La experiencia la dio a conocer Vicent que fue diagnosticado con muerte cerebral en un hospital de Texas, en Estados Unidos. Según dice, luego de consumir un suplemento, sintió mucho malestar, náuseas, y terminó en el hospital, prácticamente al borde de la muerte.

“Morí en el suelo del baño de un Dairy Cream de Utah en una fría noche de enero de 2002″, sostuvo el hombre al reconocido medio Insider.

Su experiencia la relató en un libro, en el que explica por qué terminó en coma y diagnosticado con muerte cerebral. Además, qué fue lo que vio “al otro lado”, minutos después de estar prácticamente muerto.

“Mi amigo y yo habíamos tomado un suplemento poco fiable que habíamos comprado online, pero en el momento en que lo consumimos, supimos que algo andaba mal. Corrimos al restaurante más cercano con la esperanza de que algo de comida nos hiciera sentir mejor”, relató Tolman.

Seguido, describe que empezó a sentir malestar en el interior de dicho local, se encerró en el baño y sintió mucho escalofrío. “Un escalofrío helado”, dice.

“Lo describo como ‘el cuerpo’ porque al principio no me reconocí. La persona que vi no se parecía a mí: su cara era de color púrpura brillante y tenía motas amarillas. Parecía un cadáver falso”, recordó el hombre, sobre el momento en que perdió la consciencia.

¿Qué se siente después de la muerte?

La pregunta la responde el hombre la historia con base en la experiencia que vivió. Según su relato, vio cómo los médicos intentaron reanimarlo y poco después se dieron por vencidos y dieron su diagnóstico de muerte.

Minutos después, lo metieron en una bolsa amarilla en la que almacenan cadáveres y lo pusieron en la parte de atrás de la ambulancia. Sin embargo, un médico volvió a tomarle el pulso durante el mismo viaje y detectó una reacción.

“Después de varios minutos de revisar y volver a revisar, el médico dijo más tarde que sintió un leve pulso en mi pierna”, cuenta el estadounidense, y agrega que, de inmediato, los paramédicos le suministraron oxígeno para sus pulmones y lo conectaron al desfibrilador.

“No hubo resultados después de la primera onda de choque. Pero después de la segunda ronda, tuvo un latido, y después de la tercera ronda, tuvo un latido constante. Era débil, pero constante y fue suficiente para sostenerlo con vida”, agrega el relato.

El hombre, además, permaneció tres días en coma y diagnosticado con muerte cerebral, una experiencia que él califica como un viaje al “otro lado”. Ese momento lo detalla y lo asemeja con lo que, supuestamente, puede sentir una persona al morir.

“Me encontré con sentimientos de amor y vi la belleza divina, todo lo cual describo en mi libro. En el fondo sabía que aún no era mi momento. Tres días después abrí los ojos en el hospital. Físicamente estaba completamente bien. Incluso mi neurólogo me describió como un ‘milagro’”, sentencia Vicent.

