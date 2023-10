Los padres desempeñan un papel fundamental en el éxito académico de sus hijos al brindarles apoyo en las tareas escolares. Esta ayuda no solo fortalece los lazos familiares, sino que también fomenta el desarrollo educativo de sus hijos.

Los padres pueden crear un ambiente propicio para el estudio en casa, destinando un espacio tranquilo y bien iluminado donde los niños puedan concentrarse en sus actividades. Además, pueden establecer rutinas regulares para las actividades escolares, lo que ayuda a los niños a organizarse y administrar su tiempo de manera eficaz.

Una mujer llamada Lottie despertó controversia en redes sociales, pues confesó que les ayuda a sus hijas a hacer las tareas para evitarles el estrés. Lottie menciona que es normal que los padres ayuden a sus hijos con las tareas, pero por su parte también les hace sus trabajos escolares en caso de que sus hijas estén ocupadas en otras cosas y con el fin de que no se estresen.

La madre afirmó: “Si mis hijas están ocupadas o si están corriendo o algo así, yo la hago, porque no quiero que se estresen por problemas de matemáticas que no tienen el tiempo de hacer o lo que sea. Yo la hago, que mas da, Digo, si yo no estoy en lo correcto, al menos ayudo”. Además, quiso justificar el hecho asegurando que en ocasiones los profesores no entienden que apenas tienen siete años y les ponen actividades complejas.

Algunos de los comentarios de internautas fueron: “Recuerdo a mi mamá haciendo mi tarea a veces”, “estoy tan contento de no ser el único que hace la tarea de mis hijos cuando tienen otras cosas en marcha”, “los maestros saben definitivamente cuando un adulto hace el trabajo de sus hijos”.

