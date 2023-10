Un joven caleño se ha hecho bastante popular en redes sociales después de que empezara a subir algunos videos en TikTok, en los que se quejaba del mal uso de las ciclovías en Cali, Valle del Cauca, por parte de los motociclistas, quienes en lugar de hacer uso de la vía que fue destinada para ellas, junto a los carros, lo hacen por la zona delimitada para el tránsito seguro de los ciclistas en la ciudad.

“Esta es la ciclovía, aquí no deben andar motos, el que quiera que se devuelva, no me voy a mover, estoy aborrecido”, se le escucha decir a Andrés Tejedor en las imágenes, mientras va montado en su bicicleta.

En la cámara no solo sale el rostro de frente del joven, sino que detrás de él pueden verse a varios conductores de moto, transitando precisamente por el lugar que no les corresponde de la vía. Durante los tres minutos y medio que tarda el primer video, por el que la gente empezó a seguirlo en redes, no paró de pedirles a los conductores que abandonen la ciclorruta, pero nunca lo hicieron.

Así que empezó a parar en algunos tramos y los amenaza con que va a llamar a la policía por estar infringiendo la norma de movilidad. Pero sigue sin ser escuchado.

“Ando bien ofendido en la ciclovía, no voy a carrerear por ningún motociclista. Me voy a quedar aquí parao. Esta es la ciclovía, aquí no deben de andar motos, el que quiera que se devuelva, papi, no me voy a mover”, decía Tejedor.

La multa por no respetar el carril exclusivo para bicicletas es de más de $ 500.000 pesos, pero pese a las estrategias de la Alcaldía de Cali por lograr una división correcta de los usuarios viales y proteger a los más vulnerables, como los usuarios de ciclas, estas no han surtido efecto.

Al día siguiente de haber compartido estos videos, el joven reapareció en redes, para compartir que el día anterior estaba muy molesto, porque lo habían echado de su trabajo, después de que tuviera un accidente laboral, y que estaba cansado de la injusticia del país y la falta de oportunidades para los jóvenes como él.

“Tengo que ir a la oficina de trabajo a que me revisen unos papeles, porque ayer tuve un accidente laboral. Por eso estaba ofendido y aborrecido”, explicó a sus seguidores.

También compartió que el día que sufrió la emergencia, cuando se dirigió hasta el hospital, se enteró que la empresa en la que laboraba, nunca lo había afiliado a la EPS. Sin embargo, consiguió que lo atendieran dada la complicación de su lesión y le dieran cinco días de incapacidad.

“Me dieron cinco días de incapacidad y el jefe me echó, me dijo que fuera hoy por la liquidación, que no me iba a dar más trabajo porque no le sirve una persona incapacitada”, denunció el joven, mientras puede verse en este segundo video, en el que iba a pie, cómo los policías al verlo grabando en la calle, lo requisan y le piden que deje de grabar, aludiendo a que “no está permitido”. “Por eso ayer estaba aborrecido, hoy estoy más aborrecido. No hay personas para atender, me dieron fue un correo o un número, y ustedes saben que eso es un cuento, una demora, osea que si no tienen allá asesores, por qué no contratan asesores, qué pasa con el gobierno, qué pasa con las cosas”, reclamó.

Así mismo advirtió, que por la falta de atención que recibió teme perder “la indeminización que estoy luchando”.

El joven se ha hecho tan viral que ya hasta le sacaron una canción con la denuncia que hizo.

Esta denuncia también llegó hasta el viceministro del Trabajo de Colombia, Edwin Palma, quien no dudó en comentar sobre la situación en la red social X.

“En nuestras oficinas del Ministerio del Trabajo de Colombia debe ser atendido, asesorado y la conducta del empleador debe ser investigada. Sin perjuicio de las acciones judiciales que puede emprender el trabajador. Es la historia de miles de trabajadores que en ocasiones no reclaman por desconocer sus derechos. Nuestra obligación constitucional y legal es protegerle”, dijo el funcionario del Gobierno. Asimismo, se conoció que uno de los candidatos a la Alcaldía de Cali le ofreció trabajo, pues le propuso unirse a su campaña política a pocas semanas de las elecciones locales y el joven aceptó la propuesta.

