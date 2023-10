El hecho ocurrió en la ciudad hondureña de La Entrada en medio de la tristeza que vivía una mujer (en la foto) al velar a su hijo que supuestamente fue asesinado a comienzos de octubre, cuando intentaba irse a buscar suerte a Estados Unidos.

Según reportan varios medios, a la mujer, que fue identificada como Vilma Fuentes, le informaron que su hijo, Osman Adonay Urbina Ayala, de 15 años, fue hallado muerto en medio de la frontera con Estados Unidos.

Ante la trágica noticia, la familia optó esperar la entrega del cuerpo y organizar una despedida y las obras fúnebres. Sin embargo, en medio de la ceremonia doña Vilma recibió una llamada de su propio hijo y, enseguida, se dieron cuenta que el cadáver que estaba en el cajón era de una persona diferente.

El contacto lo hizo Osman a través de videollamada, por lo que su madre pudo darse cuenta directamente de que sí era él y no se trataba de una broma.

Según informó Telemundo, la noticia de la muerte de una persona en la frontera se conoció el 13 de octubre, cuando la policía encontró el cuerpo con heridas de bala. Al conocerse esto, la mujer dio por hecho que era el joven Osman e, incluso, vio el cadáver y confirmó que tenía la misma quemadura en el brazo que tenía su hijo.

“Nos dimos cuenta (que no era mi hijo), porque él tiene frenillos y el del ataúd no. Justo en ese momento, Osman me hizo una videollamada. Fue una gran sorpresa, se parecían en la cara y otros aspectos, pero no en las pecas y demás”, declaró también la mujer al medio HRN.