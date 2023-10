Juan Pablo Toro, empresario de Manizales, perdió casi $200 millones de su compañía en un día para otro.

La historia es la siguiente: un viejo y conocido cliente de la empresa se contactó con uno de sus ingenieros para hacerle un pedido de un cable muy específico, con todas las especificaciones técnicas.

El cliente les dijo que los había escogido como proveedores de ese material porque lo necesitaba rápidamente y no tenía tiempo de registrarse como proveedor en otra empresa. Como era de confianza, el ingeniero le pidió una orden de compra.

El cliente, que tenía en su perfil de Whatsapp corporativo una foto con los logos de la empresa en la que supuestamente trabajaba, le dijo que necesitaba el material en Ibagué y realizó la orden de compra desde un correo corporativo.

Aparentemente, Toro y su equipo no tenían cómo sospechar que algo estaba mal. Además, según cuenta el empresario, el cliente tenía buena redacción y aparentemente sabía de lo que estaba hablando.

Fue solo después de entregar la orden, cuando cobraron, que se dieron cuenta de que todo era una farsa, que el estafador se había creado un Whatsapp corporativo falso para contactar a la empresa, que los logos de la foto de perfil estaban pixelados, que la empresa del cliente antiguo no tenía ninguna operación en Ibagué y que además el correo corporativo de la empresa terminaba en .com, mientras que el del estafador tenía dominio .com.co.

Aunque puso el denuncio a las autoridades, Toro es consiente de que poco o nada se resuelve en estos casos pues es difícil seguir el rastro de estos estafadores.

“Ya no vienen con un revolver o a ser agresivos. Ya son delitos que están mucho más especializados. Uno piensa que esto no sucede acá (…) Lo más triste de todo es que la ley así no funciona, fuimos a la Fiscalía y nos dijeron que si no tenemos x o y prueba no podemos hacer nada”, concluyó el empresario.

