Hace poco, como otros locales en el mundo, el Sand Bar tuvo que cerrar sus puertas y cambiar su modo de operar (ahora solo hace domicilios), debido a las medidas que se tomaron para frenar la expansión del coronavirus, informó CNN.

Jennifer Knox, dueña del bar, estaba preocupada por el bienestar de sus empleados, pero cierto día, cuando se encontraba con su madre en el lugar, una idea le llegó a la cabeza, señaló el medio.

“Estábamos sentadas allí, con las puertas cerradas, y fue como ‘oh, Dios mío, hay dinero en las paredes y tenemos tiempo libre’. Pensé: ‘Tenemos que bajar este dinero'”, manifestó la mujer a la cadena de noticias.

De esa manera, la dueña reunió 3.714 dólares, equivalentes (según la tasa de cambio actual) a unos 14,2 millones de pesos, indicó CNN y añadió que varios clientes se sumaron a la causa, por lo que al final Jennifer pudo repartir 4.104 dólares entre su personal (6 empleados en total).

La mujer, que empezó como mesera en ese mismo bar, manifestó al medio que quiere seguir retribuyendo a sus trabajadores y por eso está recolectando más donaciones para repartir.

A continuación puede ver una foto de cómo lucía el bar con la decoración de los billetes y, en seguida, un video de todo el dinero que Jennifer reunió:

Over a span of three days, a Tybee Island bar removed $3,714 worth of bills stapled to their walls to give to their unemployed staff. 📸Jennifer Knox of The Sand Bar pic.twitter.com/Aiz2NBCPxy

— Amanda Jackson (@AmandaJ_TX) April 8, 2020