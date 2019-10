A través de Twitter, el hombre denunció que duró 5 horas y media en el recorrido, y que el conductor le cobró 1.453,86 libras esterlinas por el servicio, equivalentes a unos 6’300.000 pesos.

Chris aseguró que al comunicarse con representantes de Uber en su país, estos le confirmaron que él había ingresado la dirección correcta. De acuerdo con su relato, todo parece indicar que, de alguna forma, el conductor cambió el destino para cobrarle mucha más plata.

El DJ añadió que inicialmente su banco bloqueó la transferencia de dinero debido a que parecía “sospechosa”, pero poco después la hizo efectiva.

Luego de varios días desde el incidente, el británico contó que la empresa no quiere aceptar ninguna responsabilidad ante lo sucedido: según él, la compañía se niega a mostrarle “evidencia” de la “investigación interna” que sus empleados hicieron.

Lo último que manifestó fue que contactaría a trabajadores de mayor rango y a la agencia de relaciones públicas de la empresa para ver si de esa forma logra arreglar el asunto.

A continuación puedes ver una imagen del recorrido que ‘Plastician’ hizo en el Uber:

Spent this week trying to get answers from @uber as to how my driver managed to drive me halfway up the UK while I dozed off thinking I was headed from Fulham to Croydon.

Woken up in the Midlands!

Didn’t hear a peep from my driver. £1453.86. 5 1/2 hrs on surge price x2. pic.twitter.com/10Bn21vQQg

— Plastician (@Plastician) October 10, 2019