Un video publicado en Twitter muestra que el peluquero Bilal Ağın le cortó 30 centímetros de cabello a la mujer, identificada como Ilayda, para donarlo a una fundación que apoya a personas con cáncer. Al parecer, él no le avisó cuánto pelo le quitaría, informó Daily Mail.

Como se ve en las imágenes, Ilayda empezó a llorar, se quitó la bata que llevaba puesta y se dirigió a la puerta del set de grabación para abandonar el lugar. Justo en ese momento, a la mujer se le fueron las luces y se desmayó.

Una persona del programa, llamado ‘Tú eres mi peluquero’, alcanzó a agarrar a Ilayda y evitó que cayera al piso con violencia.

Varias usuarias de redes se sintieron identificadas con la reacción de Ilayda: según ellas, también se desmayarían si les pasara lo mismo. Por su parte, algunos internautas manifestaron que la mujer debió estar preparada para cualquier cosa si se tiene en cuenta que era un programa de peluqueros.

Estas son las imágenes:

I’m SCREAMINNNN why is that so relatable tf😭😭😭 pic.twitter.com/oBOZknnL0P

— 샘. (@samiinovaaaa) October 4, 2019