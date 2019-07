“Hoy vi una estrella de mar nalgona en el acuario 😌”, comentó la mujer en su publicación, y de inmediato varias personas manifestaron que el animal se parecía a Patricio.

Algunos usuarios publicaron imágenes donde se resaltan las nalgas de ese personaje, mientras que otros hicieron graciosos montajes de Patricio y la estrella de mar.

Nate Jaros, curadora de peces e invertebrados del Acuario del Pacífico, le explicó a USA Today que las ‘nalgas’ del animal se debían a la posición en la que estaba ubicado: “como la estrella de mar está orientada verticalmente, la gravedad causa que sus componentes internos se desplomen”.

A continuación puedes ver la foto del animal y, en seguida, algunas bromas sobre su aspecto:

Saw a thicc ass starfish at the aquarium today 😌 pic.twitter.com/NwF0xYabHQ — あかり(AKARI) (@Babyshoujo) June 30, 2019

“Todos sabemos cómo obtuvo ese trasero”.

We all know how he got that ass. pic.twitter.com/hHFm9OKJkP — $PIKΞ (@Spikey_Buddy) 1 de julio de 2019

“Tenía que hacerse”.

“Todos sabemos quién es”.