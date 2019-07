“Bonito, de menta y fresco. Gracias chicos, tengan un día asombroso”, dijo la mujer justo después de hacer gárgaras con el enjuague del supermercado, ubicado en San José (California, EE. UU.).

Según Daily Mail, se desconoce si al final Bameron compró el producto, de la marca Listerine. Entre tanto, algunos internautas señalaron que el enjuague bucal no tenía el sello protector en la tapa, por lo que sugirieron que la mujer preparó todo.

En entrevista con el diario británico, un vocero del supermercado indicó que ya están investigando lo ocurrido. “Si alguien manipula un producto y lo deja en el estante, trabajaremos con la policía para identificar y procesar a los responsables”, añadió el representante.

Estas imágenes llegan poco después de que se viralizara el video de una mujer lamiendo un helado en un supermercado y devolviéndolo a la nevera.

Aunque en un principio se dijo que ella podría pagar hasta 20 años de cárcel por “sabotear un producto de consumo”, después se descubrió que es menor de edad, así que no pasará ni un día tras las rejas.

Si se siguen presentando casos como estos, ya ni siquiera se sabrá qué es peor: si los robos en los supermercados o la contaminación de los alimentos. En el primer caso, claramente se afectan las finanzas de un negocio, mientras que en el otro se atenta contra la salud pública.

Esta es la grabación de la mujer probando el listerine:

you bitches with no oral hygiene could take a hint pic.twitter.com/IaMOC1caid

— Bameron Nicole Smith (@bameronkaii) July 3, 2019