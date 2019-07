En la grabación se ve cómo la joven le quita la tapa a un tarro de helado y le pasa la lengua.

Luego, guarda el producto en la nevera y se ríe con la persona que registró el momento con la cámara de su celular.

A pesar de que se desconoce la fecha y la identidad de la joven, algunos usuarios de Twitter aseguraron conocerla e indicaron que vive en un barrio de San Antonio (Texas, EE. UU.), informó RT en Español.

Al volverse viral el video, la cadena de helados indicó que este tipo de hechos no será tolerado y que trabajan con la policía local para localizar a esta mujer, agregó el medio Clic2 Houston.

“La seguridad alimentaria es una prioridad máxima, y ​​trabajamos arduamente para proporcionar un producto seguro y mantener el más alto nivel de confianza de nuestros consumidores”, indicó la cadena, declaración que rescata el medio estadounidense.

A continuación, el video en el que la joven lame un helado en un supermercado:

What kinda psychopathic behavior is this?! pic.twitter.com/T8AIdGpmuS

— Optimus Primal (@BlindDensetsu) June 29, 2019