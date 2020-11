En la mañana de este lunes se confirmó que murió David, el joven que le dio vida al personaje viral en las redes sociales conocido como ‘el como sería’. A comienzos de este año alcanzó un nivel de popularidad considerable, a tal punto que en Instagram contaba con más de 130.000 seguidores.

El bogotano estuvo por casi dos semanas en una UCI de la Clínica Colombia. En la última publicación que hicieron desde su perfil en esa red social se informó que el pronóstico del joven era reservado.

Sin embargo, medios como Caracol Radio informaron que David fue hospitalizado hace casi un mes y que los doctores descubrieron que padecía uba nefropatía por IgA, una enfermedad que causa daño a los filtros que están en los riñones.

Usuarios de redes sociales lamentaron el fallecimiento del popular ‘como sería’. Él tenía una cuenta personal en Twitter y varias de las personas que más lo apreciaban dejaron sus mensajes de condolencias mencionando su perfil.

Algunos de ellos fueron más allá y recordaron una publicación que el joven hizo hace casi dos meses, que terminó siendo un mensaje premonitorio sobre su fallecimiento. En ella, David aseguró que sentía cansado y agregó: “como si me fuera a morir pronto”.

El audio que llevó a la fama al divertido personaje fue aquel en el que él decía: “Cómo es, cómo sería, qué te tomas y tan”. A partir de ahí, miles de personas se familiarizaron con su voz y se divirtieron en diferentes plataformas.

Pasadas las 2:30 p.m. salió una caravana desde la Clínica Colombia para acompañar al joven y sus allegados hasta el cementerio El Apogeo. A continuación, aquel tuit que publicó el ‘cómo sería’ sobre su muerte y los mensajes que publicaron este lunes algunas personas que lo conocían:

A veces me alejo mucho de Twitter y las demás redes, me detengo a mirar mis fotos y me veo/siento viejo y cansado, como si me fuera a morir pronto. Por eso siento que cada tuit que pongo es el último.

— David (@talegonauta) October 8, 2020