La gastronomía colombiana, que se ubica como una de las mejores del mundo, según el portal Vinzeta, es una de las más apetecidas por extranjeros que visitan el país, pero también por aquellos nacionales que por alguna u otra razón han tenido que abandonar su terruño para buscar mejores oportunidades.

Daniela Lozano es una de esas tantas mujeres colombianas que viven en México y que por razones de oferta y demanda del mercado han tenido que sufrir la ausencia (por épocas) de algunas frutas, verduras y otros comestibles que si bien se encuentran abundantemente en cualquier ciudad de su país natal, lejos de su lugar de origen podría resultar casi que una odisea encontrarlos.

Esa situación la vivió con la escases del plátano verde, un fruto que se cultiva mucho en Colombia, sobre todo en la Costa y parte del departamento de Antioquia, y que por varios meses no pudo comprar en México por la razón anteriormente mencionada.

Sin embargo, la dicha para ella llegó cuando en una de las secciones de un supermercado que visitó vio una pila de plátanos verdes que le hicieron derramar una que otra lágrima de la emoción.

“Amo México pero me molesta y no entiendo porque aquí no comen patacones ni tajadas verdes (solo los colombianos entenderán)”, expresó en un corto video subido a su cuenta de TikTok.