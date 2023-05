Una discusión en redes sociales se desató en las últimas horas por un video que rápidamente se viralizó en Facebook. En él, un ‘influenciador’ caleño mostró lo que se encontró mientras visitaba un supermercado.

De acuerdo con el joven, que aparece como ‘IguanaTV’, estaba en un centro comercial y decidió entrar a un almacén para hacer una compra. Sin embargo, se percató de que el empaque de los Chocoramo lucía diferente y no dudó en documentarlo.

Chocoramo : video lo muestra con bandera de Venezuela

En el video se aprecia cuando el creador de contenido toma uno de los Chocoramo y queda sorprendido con una bandera de Venezuela en forma de círculo que este tenía en uno de sus costados.

“Queda uno indignado. Vean, yo les voy a decir una cosa: hermanos venezolanos, ustedes nos pueden quitar a nosotros la mazamorra, el champús, el ponche, la bandeja paisa, hasta el presidente se lo pueden llevar si quieren, pero con esto no se pueden meter. Esto es otro nivel y nos puede llevar a una guerra”, dijo el joven.

Bastante molesto, el hombre continuó expresando su disgusto con lo que estaba viendo y tomó en sus manos más productos, los cuales también contaban con la misma imagen.

“Con eso no la voy, se los voy a decir de una vez. El Chocoramo se respeta, el Chocoramo es nuestra esencia colombiana, ustedes no saben cuánto amamos este producto”, agregó el ‘influenciador’.

Las reacciones en redes no se hicieron esperar pese a que no se sabe en qué supermercado fue grabado el video (muy seguramente en uno de Cali) y si se trata de un ‘sticker’ puesto por el mismo creador de contenido a modo de broma.

“Solo falta que nos quiten el Supercoco y nos jodimos”, “esto ya fue la gota que derramó el vaso”, “ese Chocoramo no es el original”, “que nos quiten la arracacha, pero el Chocoramo nunca”, “que nos quiten el jugo de tomate de árbol y no el Chocoramo, hay guerra”, “que nos quiten los cubios”, “qué tristeza”, “eso es patrimonio nacional”, “con eso no se metan nunca”, “ese no era el cambio”, son algunos de los comentarios que se leen en la publicación.