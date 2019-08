Ese video, que al parecer se registró en África, se viralizó luego de que Carrie Symonds, una activista por los derechos de los animales, lo compartiera este sábado en Twitter, a propósito del Día Mundial del León.

“No puede haber excusas o justificaciones para tal crueldad. Se cree que solo quedan 20.000 leones en la naturaleza”, manifestó Symonds en esa publicación.

“¿Se imaginan a los cazadores luchando contra estas majestuosas bestias sin necesidad de esconderse detrás de una roca y de usar un arma masiva? Por supuesto que no”, agregó la activista en otro tuit en el que calificó el comportamiento de los cazadores como “cruel” y “cobarde”.

Estas son las imágenes:

Sorry to share such a distressing video on #WorldLionDay. There can be zero excuse or justification for such cruelty. There are thought to be just 20,000 lions now left in the wild. We must do better. pic.twitter.com/KWn1dPAyfx

