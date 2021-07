La colombiana tiene más de 750.000 seguidores en su cuenta de Instagram y consolidó esa numerosa comunidad a partir de los consejos útiles e información de interés sobre cómo es la vida en ese país que les ha brindado a los mismos. Perea vive en Montreal (Canadá) desde hace varios años y se ha dedicado a estudiar en detalle todo el proceso migratorio.

Este lunes, la caleña recibió la noticia que tanto esperó durante los últimos años: ese país le dio la residencia que la identifica como una ciudadana canadiense más.

Perea no pudo evitar emocionarse cuando decidió grabar un video para compartir esa gran noticia a sus seguidores, tan solo unos minutos después de que a través de una llamada las autoridades migratorias le dieran la buena nueva. La joven lloró por unos segundos y aseguró: “Yo creo que hoy es uno de los días más felices de mi vida. No puedo (lágrimas). No puedo hablar. Oficialmente, soy residente canadiense. Yo vine acá por un proceso de apadrinamiento. Mi novio es canadiense, lo conocí en Colombia. Yo nunca pensé vivir acá”.

La bloguera colombiana detalló que el proceso para recibir la residencia canadiense le tomó más de dos años. “Normalmente los procesos son más cortos, pero con todo esto del COVID se retrasó mucho. No puedo explicar lo que se siente”.

Hace casi dos meses, en entrevista con Pulzo, Natalia quiso aterrizar a muchos colombianos que se dejan engañar por información de redes sociales y desconocen a fondo los requisitos, oportunidades y también exigencias que hay en Canadá. Incluso, detalló algunas de las mentiras más famosas que se dicen en Internet sobre el país de las oportunidades, como lo llama ella.

En aquella oportunidad, la ‘infuencer’ detalló que existen más de 60 formas para emigrar a Canadá y cada caso es diferente, dependiendo la situación de cada persona o familia.

Como era de esperar, ante una noticia tan importante para su vida, Perea recibió cientos de comentarios felicitándola, muchos de ellos indicándole que era más que merecido por el servicio social que le ha prestado a sus seguidores que quieren resolver dudas sobre todo lo relacionado para poder emigrar desde Colombia hacia ese país.

Este es el video con el la bloguera confirmó que le dieron la residencia canadiense: