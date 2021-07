Además de las 719 personas muertas por la asfixiante ola de calor que azotó a Canadá a finales de junio, miles de mejillones, almejas y otros mariscos también fueron víctimas de las altas temperaturas, publica CNN.

Christopher Harley, profesor de zoología de la Universidad de Columbia Británica, encontró el pasado domingo un sinnúmero de mariscos (mejillones y almejas) muertos y descomponiéndose en la playa Kitsilano, a unos metros de su casa en Vancouver, explica el mismo medio.

El docente quería saber cómo afectó la brutal ola de calor a los animales invertebrados que viven en esa zona rocosa y se encontró con que millones se cocinaron por la temperatura extrema.

Según explicó el experto en zoología, los mariscos soportan la luz solar durante la marea baja y temperaturas de hasta 37 grados centígrados, sin embargo determinó que para esos días hubo temperaturas superficiales por encima de los 51,5 grados Celsius.

Las fuerzas armadas del país norteamericano evacuaron varias ciudades para combatir más de 170 incendios en la Columbia Británica. El 70 % de los focos fueron producidos por rayos generados por el calor.

La pequeña comunidad de Lytton, 250 km al noreste de Vancouver, se convirtió en el símbolo de esta crisis: después de batir el récord histórico de calor en Canadá, con 49,6 grados centígrados, fue presa de las llamas que asolaron el 90 % de su territorio.

La ola de calor se expandió por otras zonas de Canadá, afectando también las provincias de Alberta, Saskatchewan y Manitoba, así como partes de los Territorios del Noroeste y del norte de Ontario.

