El sueño de viajar a Canadá lo mantienen centenares de colombianos que cada vez se interesan más por conocer cómo es realmente la vida en ese país, los beneficios, los pros y contras y si realmente es tan lindo como lo pintan.

Algunas de las dudas las despejó Natalia Perea, una caleña que vive en Montreal (Canadá) desde hace varios años y se ha dedicado a estudiar en detalle todo el proceso migratorio y a capacitarse para brindarles a sus seguidores en Instagram consejos útiles e información de interés sobre cómo es la vida en ese país.

En entrevista con Pulzo, Natalia quiso aterrizar a muchos colombianos que se dejan engañar por información de redes sociales y desconocen a fondo los requisitos, oportunidades y también exigencias que hay en Canadá. Incluso, detalló algunas de las mentiras más famosas que se dicen en Internet sobre el país de las oportunidades, como lo llama ella. (Vea también: Canadá lanza numerosas ofertas de empleo para colombianos, vea cómo aplicar)

Según Natalia, una de esas mentiras tiene que ver con que en Canadá le pagan a la gente por vivir allá. Ella asegura que ese país es muy bueno, pero usted le tiene que aportar.

Además, hay otra lista de 6 mentiras más con las que engañan a los colombianos y a personas de otras partes del mundo:

Existen más de 60 formas para emigrar a Canadá y cada caso es diferente, dependiendo la situación de cada persona o familia. Pulzo interrogó a la bloguera sobre si considera que las personas se pueden arriesgar, vender lo que tienen en Colombia, e irse a iniciar una nueva vida allá.

Sobre esto, Natalia asegura que sí vale la pena, pero es una decisión muy personal.

“Yo conocí un caso que a mí me marcó y es de una persona que era abogada en Colombia y llegó y en cuestión de 3 meses se devolvió. Dijo: ‘No, no me gustó, no me gustó el frío (llegó en invierno) y no le gustó tener un estatus como en Colombia. Aquí no hay estatus, aquí todo mundo es igual”, explicó la caleña a este mismo medio.