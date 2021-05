green

Esta rutina hizo parte de un capítulo recordado por los seguidores de ‘Friends’, cuando Mónica Geller (Courteney Cox) y su hermano Ross (David Schwimmer) mostraron estos pasos en Navidad.

Este mismo baile fue recreado por el cantante británico Ed Sheeran y la actriz, que publicó el video junto al artista con el título “Sólo una rutina de baile con un amigo” y el hashtag #ReRoutine.

Lo llamativo de esta publicación es que la rutina no hizo parte del reencuentro por los 17 años del último capítulo de la serie, que se llevó a cabo tres días antes, el 27 de mayo.

De acuerdo con información del diario As en su edición estadounidense, cuando el director del especial, Ben Winston, propuso hacer esa representación tuvo respuestas negativas por parte de los actores que interpretaron a Mónica y Ross.

Cox decidió presentar el baile junto al cantante, reconocido a nivel mundial por canciones como ‘Shape of you’, ‘Perfect’ y ‘Thinking Out Loud’ y que, de acuerdo con la publicación del diario As, es amigo personal de la actriz desde hace años.

Las reacciones en el Instagram de la actriz llegaron de parte de los fanáticos de todo el mundo, incluida su colega Kaley Cuoco, más recordada por su papel como ‘Penny’ en ‘The Big Bang Theory’.

El video generó impacto entre los fanáticos en Twitter, donde el nombre de Ed Sheeran se hizo tendencia con comentarios positivos hacia la coreografía. “Dos de mis personas favoritas bailando”, dijo una seguidora, que entre muchos hicieron mención del tema.

Este fue el baile que la actriz que le dio vida a ‘Monica Geller’ mostró en su cuenta de Instagram:

La vida de los actores luego del final de la serie tomó diferentes rumbos, con algunos de ellos con mayor éxito que el resto de sus colegas. Lo cierto es que este baile llevó a muchos a revivir ese gran momento en pantalla.