A través de redes sociales, una reconocida actriz argentina se lamentó en vísperas de su cumpleaños, porque, según ella, no había hecho nada con su vida a los 35 años.

(Vea también: ‘Tiktoker’ de ‘Los escachaítos’ reapareció luego de 5 meses para contar en qué andaba)

De manera angustiosa y en medio de lágrimas, le asegura a su pareja que se sentía como de 25 años, a pesar de que estaba al borde de los 40. Sol Gaschetto rompió en llanto en TikTok frente a su esposo, pues se cuestionaba en qué se le había ido la vida.

“Estoy por cumplir 35 años y no sé que hice con mi vida, gordi. Es que no entiendo, en qué se me fue la vida, estoy más cerca de los 40 que de los 30”, dijo Gaschetto.