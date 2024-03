Galindo, conocido por su participación en ‘Los Escachaítos’, volvió a las plataformas después de un tiempo de ausencia. Sus seguidores no sabían nada sobre él, pero a través de un video les explicó las razones detrás de una decisión que lo llevó a vivir en Estados Unidos, en donde le inventaron chismes amorosos que salió a desmentir.

Los seguidores de ‘Los Escachaítos’ notaron la ausencia del joven en los videos de la familia campesina, por lo que él reveló que hace dos años tomó la decisión de viajar a Estados Unidos en busca de nuevas oportunidades, incluyendo estudiar Marketing Digital y aprender inglés.

Sin embargo, durante su ausencia, enfrentó desafíos como el hackeo de sus cuentas de Facebook y YouTube, lo que le impidió publicar contenido en esas plataformas.

En un video compartido en TikTok, Galindo anunció su regreso a las redes sociales y expresó su deseo de compartir las experiencias vividas durante el tiempo que estuvo alejado de su familia y seguidores.

Aunque no tenía planes de volver a hacer videos regularmente, sí se mostró dispuesto a compartir de vez en cuando publicaciones para mantenerse vigente en las plataformas digitales.

El joven, que regresó a Colombia el pasado primero de diciembre, explicó que extrañaba mucho a su familia y su estilo de vida en el campo, lo que lo llevó de vuelta a su hogar. A pesar de no haber aparecido en los videos de ‘Los escachaítos’, indicó que ha estado ayudando detrás de cámaras durante este tiempo.

“Volví al campo, que es lo que me gusta y acá estoy superfeliz. Uno de los motivos por los que volví era porque extrañaba mucho a mi familia. Yo nací en el campo, como ustedes saben, y la ciudad no me gusta mucho para vivir”, dijo Galindo en el video.