En las últimas horas se conoció la historia de una ciudadana en Brasil que falleció a sus 81 años después de haberse sometido a una cirugía en la que le retiraron un feto calcificado que llevaba tenía dentro de su organismo desde hace más de 30 años.

Así lo informó este miércoles el hospital en el que le llevaron a cabo el procedimiento, más exactamente el Hospital Regional Dr. José de Simone Netto, ubicado en la ciudad de Ponta Porã, según recogió el portal ABC.

El medio explica que la mujer ingresó al centro médico el 14 de marzo por un dolor en el estómago y le practicaron una tomografía. El resultado fue sorpresivo, ya que el médico descubrió que la mujer tenía un feto calcificado.

El cuerpo médico procedió a hacerle una extracción quirúrgica del feto con el objetivo de “controlar la grave infección que sufría la mujer y que amenazaba su vida”, explicó el portal. La cirugía fue llevada a cabo el 15 de marzo, pero la mujer falleció al día siguiente.

La fuente mencionada aseguró que la mujer habría cargado con este feto desde la última vez que tuvo un embarazo, es decir, entre hace 30 y 40 años atrás.

Patient went in for a bladder stone; it turns out it’s a calcified baby she never birthed pic.twitter.com/ZWP7FWtb3w

— Crazy Clips (@crazyclipsonly) March 20, 2024