En video quedó registrado un emotivo momento entre un guarda de seguridad y un perro guía, quienes dejaron en evidencia su buena relación como compañeros de trabajo.

El hecho tuvo lugar en la plazoleta de la Secretaría Distrital de Salud de Bogotá, mientras el vigilante adelantaba su turno.

El guarda de seguridad estaba recostado a una columna de la plazoleta, momento en el que el can se para de patas y mueve su cola. El uniformado no perdió la oportunidad y abrazó de inmediato a su fiel amigo, quien no se resistió a demostrar el mismo cariño.

Las reacciones positivas de los internautas no se hicieron esperar, quienes aplaudieron la actitud del vigilante y aseguraron que todos los guardas que trabajan con perros, deberían de actuar de la misma manera.

#VIRAL 😍 ¡Esto más lindo que verás por mucho tiempo! 💘 En un video quedó registrado el momento en que un guarda canino le da un trato especial a este animalito que presta sus servicios en la plazoleta de la Secretaría de Salud del Distrito. ¿Ud que opina? pic.twitter.com/s4zNAqkcPJ — Colombia Oscura (@ColombiaOscura) March 20, 2024

Qué razas de perros son usadas en seguridad privada

Según explica la empresa Guardacol, hay varias características que son tenidas en cuenta a la hora de segmentar los caninos destinados para estas tareas. Principalmente, se destaca que tengan un porte imponente, fortaleza, capacidad de entendimiento y robustez.

La mencionada compañía resaltó nueve ejemplares que predominan en la seguridad privada:

Pastor Alemán

BullMastiff

Bóxer

Fila o Mastín Brasileño

Doverman

Rotweiler

Pastor Belga

Schnauzer Gigante

Staffordshire Terrier

