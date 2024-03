Un conductor en Bogotá que trabaja como domiciliario vive un drama por estos días, luego de que la moto que utiliza como medio de trabajo fue dañada presuntamente por una negligencia que hubo de los bomberos en una estación de gasolina, según dijo el afectado en Olímpica Estéreo.

La estación, ubicada en la calle 13 con avenida Ciudad de Cali, le habría proporcionado un combustible que afectó su vehículo, el cual no le volvió a servir y le ha ocasionado pérdidas de dinero en su trabajo como domiciliario.

“Ayer a las 4:20 de la mañana siempre tanqueo en la bomba que se encuentra en la calle 13 con Cali, al lado del matadero, como siempre he hecho. Pedí 15.000 pesos de gasolina y me echaron 5.000 de agua y 10.000 de gasolina“, indicó en la emisora.

Luego, el conductor, que no quiso dar su identidad, dio detalles en la cadena radial de cómo se dio cuenta que su moto había sido afectada: “El mecánico llegó a las 7:00 de la noche porque no podía prenderla y cuando él llega saca el carburador y me doy cuenta que era solo agua, más de dos botellas de 1.5 litros que eran solo agua”.

Posteriormente, el domiciliario afectado aseguró que desde la estación de gasolina se han hecho los locos para responderle y que eso le ha afectado mucho, pues no ha podido producir ganancias, lo que lo tiene al borde de la crisis. Incluso, la situación truncó sus planes de visitar a sus familiares en otra ciudad del país.

“Esta mañana me acerqué a las 4:00 de la mañana y me dicen que me tengo que presentar mañana o el viernes. Yo les dije que no puedo, porque ese es mi sustento de trabajo, el motor tiene apenas 3 meses de trabajo. Acá voy caminando con mi moto apagada, hace poquito le metí 1.500.000 pesos”, expresó en la entrevista.