Generación tras generación tienen su moda en cuanto al vestuario, la música hasta en la forma de hablar, pues actualmente en cuanto al tipo de música con el que se prende una fiesta están la salsa, música popular y en gran parte el reguetón, entre otros.

Así como a varios les agrada el reguetón hay algunos que prefieren otro tipo de música, y es que a quienes más les cuesta entender las tendencias de los jóvenes, es a los adultos mayores. Así le sucedió a un abuelo que se volvió viral por sus expresiones al ver a su nieta bailando música urbana.

En el ‘clip’ compartido se puede ver a la mujer dándolo todo en el centro de una pista de baile mientras suena la canción de fondo “Gasolina” de Daddy Yankee, no obstante, mientras la joven baila, invitados se percataron de la reacción del abuelo que se encuentra parado observándola, pues la cara de él lo dice todo, mostrándose un poco amargado y enojado al ver los ‘pasos prohibidos’ de su nieta.

Así se hizo viral el vídeo donde hubo comentarios de todo tipo: “es reguetón viejito ¿Cómo no iba a bailar?”, “Ya me imagino la anécdota; yo iba a heredar los terrenos del abuelo, pero me vio perreando en una boda y me sacó del testamento”, “Y eso que estaba bailando tranqui jajaja yo perro hasta el suelo”, “jajaja yo no lo veo con decepción más bien como sorprendido y queriendo unirse al baile”, “que va…está admirado como baile y se ha quedado pasmao”.

Por otro lado, uno de los usuarios relacionó la reacción con la canción a lo que dijo: “El abuelo: me la sacan de la herencia. Y mire pues quien le va a dar más gasolina porque yo no”.