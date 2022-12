Adele se ha vuelto tendencia debido a un video que anda circulando por redes sociales, en el que se ve a la británica cerrando uno de sus espectáculos en Las Vegas, Estados Unidos, y desaparece del escenario luego de ser cubierta por una lluvia de confeti.

La intérprete de grandes éxitos como ‘Hello’, ‘Rolling in the deep’ y ‘Easy on me’, quien se encuentra en una temporada de residencia de conciertos en el Hotel Caesar’s Palace en Las Vegas, ha sorprendido a sus fans con un divertido ‘truco de magia’.

(Lea acá: Adele revela cómo se pronuncia su nombre realmente: todo este tiempo lo hicieron mal)

La artista, que había hecho el anuncio a inicios de este año de su temporada de conciertos en el Estado de Nevada, tuvo que aplazar el inicio de sus presentaciones debido a un rebrote de Covid-19 en su equipo de producción.

Me divierte tanto que algunos de ustedes sigan tratando de buscar un ángulo en donde se vea a Adele caer del escenario cuando cae el confeti. Bro, eso realmente fue magia 😌 pic.twitter.com/zC4RbIxfqf — Jefferson Cárdenas (@JeffersonCrde) November 23, 2022

Después de varios meses, Adele regresó pisando fuerte al escenario y anunció que sus presentaciones en el escenario ‘The Colosseum’ del Caesar’s Palace irán desde el 18 de noviembre hasta el 25 de marzo de 2023 y llevarán por nombre “Weekends with Adele”.

En una entrevista con la BBC, la británica aseguro que también uno de los motivos para no haber iniciado su residencia como era planeado en enero de este año, se debía a que sentía que “el espectáculo no era lo suficientemente bueno” y que “se sentía orgullosa de defender sus necesidades artísticas”.

(Vea también: Adele y Sam Smith serían la misma persona, según extraña teoría de fanáticos en redes)

Adele desaparece del escenario en uno de sus conciertos

Tras una presentación de casi dos horas, Adele cierra el espectáculo interpretando “Love is a game”, sencillo de su cuarto álbum de estudio “30″; la británica alza los brazos y sonríe al público mientras se despide y cae sobre ella una nube de confeti rosa que la desvanece del escenario.

View this post on Instagram A post shared by Adele (@adele)

Lee También

Fanáticos, entre la sorpresa y la curiosidad, se han preguntado cómo lo logró, y lo más seguro es que bajo de ella haya una trampilla en el escenario que permitió que saliera de allí sin que el público se enterara.

Además de este creativo juego óptico, Adele en su primera semana de residencia en Las Vegas también se mostró cariñosa con su pareja Rich Paul al besarlo durante una presentación.