Tristes declaraciones de una mujer de la tercera edad, cuando una joven que conducía Uber la recogió, por un servicio donde el destino era un asilo, cabe aclarar que la señora se sube al Uber sin conocer la dirección a la cual fue llevada. En el momento de llegar al lugar, esta señora empieza a suplicar que por favor la devuelva a su casa, que ella va a cambiar.

Lo más impactante es cuando el Uber llega a recogerla, no hay nadie despidiéndola, simplemente la señora estaba afuera.

La mujer de edad avanzada, al llegar al sitio de destino, empieza a rogarle a la conductora que por favor la devuelva a donde la recogió. La conductora dice: “Me pagaron la carrera de donde yo me encontraba hacia su casa y que la llevara a un asilo. Yo ya cobré, señora, yo no la puedo devolver a su casa”.

A lo que la señora, con voz entrecortada, responde: “De lo que le dieron, yo le voy a dar el doble, porque no voy a un asilo. Yo tengo mi casita para vivir. Dígale a mi hijo que ya no lo voy a molestar por mis tristezas. De todas maneras, si él ya se aburrió de mí, que me deje botada, pero sola, pero en la casa. No quiero que me lleven a un asilo”.