Muchos adultos mayores son víctimas de maltrato por parte de la sociedad y, tristemente, por sus propios familiares y allegados.

De hecho, hace un tiempo se dio a conocer el relato de una anciana que denunció a una monja, encargada de un hogar para abuelos, por golpearla de manera repetida.

Ahora, un trabajador de una plataforma de transporte privado se encargó de dar a conocer la desgarradora historia de cómo fue usado para llevar a la adulta mayor a un hogar para ancianos.

Conductor de Uber recibe apoyo en redes tras llevar abuela abandonada a ancianato

Cristian Michell, como se hace llamar el hombre en TikTok, relató los momentos de tristeza e impotencia que vivió al llegar a recoger un servicio que aceptó, pero sin imaginarse que se encontraría con una anciana sentada en una banca, quien acaba de ser abandonada por su hija.

Michell se quebró al recordar que la señora le comentó: “Yo no he hecho nada malo, dile a mi hija que yo no hice nada malo y que si quiere yo lavo mi ropa, porque nada más me hice ‘pipí'”. Una vez el joven comentó su historia, muchos de sus usuarios no dudaron en respaldarlo y alzar su voz en contra de la hija y el yerno de la anciana.

A partir de esa historia, aparecieron comentarios de algunos internautas que querían saber de la mujer y adoptarla como su abuela: