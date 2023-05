Todo tipo de viajes necesita de una planificación importante para no gastar de más, no perder tiempo y que no hayan sorpresas negativas durante el recorrido vacacional.

(Ver también: Conozca las tarjetas de crédito que le darán beneficios para viajar y sin endeudarse)

Sumado a eso, si va a viajar con una persona mayor, los cuidados son mucho más importantes, teniendo en cuenta que hay que tener descanso y hay que llevar elementos por si ocurre alguna emergencia.

Bajo esa perspectiva, la página AARP recogió una clase de recomendaciones que se deben seguir para que cuando viaje con una persona mayor esté preparado y que todos tengan una experiencia divertida y saludable, gozándose cada actividad que se vaya a hacer.

Recomendaciones para viajar con una persona mayor

Compartir con las personas antes del viaje

Si en un tiempo no ha visitado a sus padres, por ejemplo, es importante que pase unos días con ellos antes de iniciar el viaje y así tener presente también en qué condición de salud se encuentran. Es decir, si fueron a unas vacaciones hace tres años, seguramente la condición física pudo haber cambiado y eso es importante saberlo a la hora de hacer la planificación.

2. Entre todos hagan la planificación y los planes

Este punto es importante, dice la página, porque eso los hace participes del viaje, por lo tanto se van a sentir más motivados y con ganas de ir. Esta conversación es mejor hacerla con tiempo, ya que la planificación es importante y así se pueden coger los mejores hoteles, las mejores habitaciones y así el precio también puede ser menor.

Lee También

3. Mirar el tema del hotel, comidas y más

Cuando se hace dicha planificación con tanto tiempo de anterioridad, se le puede pedir al hotel, por ejemplo, que en caso de que no haya ascensor se les asigne una habitación en el primer piso para no tener complicaciones con las escaleras.

Además, se puede averiguar por cuartos que tengan duchas y no tinas, con eso no va a haber tanto peligro de una resbalada o un golpe por la altura de estas últimas para entrar o salir.

En cuanto a la comida, la página sugiere que se escoja un hotel con desayuno incluido porque, más allá del precio y lo que se puede ahorrar, la mayoría de personas mayores deben tomar medicamentos por las mañanas, así que para que no los tengan que cargar pueden dejarlos en el hotel y no preocuparse por si se van a perder.

4. Mirar bien el tema del equipaje

Al viajar con personas mayores, lo primordial que hay que llevar es un kit con medicamentos que sirvan para dolores generales, temas gastrointestinales y demás, ya que nadie está exento de sufrir un problema de salud en cualquier momento. Además, es importante ver que lleven todas sus pastillas recetadas porque en muchas ocasiones su buena salud depende de estas.

Algunas personas, además, si el espacio se los permite, empacan una silla de tela que se puedan guardar fácilmente para que en cualquier momento se puedan tomar un descanso.

(Ver también: Cómo pedir una visa americana que es más barata y sirve para vuelos de conexión)

5. Incluir tiempo de descanso en el viaje

Si el viaje es de turismo y la idea es conocer muchos lugares, hay que tener en cuenta que estos suelen ser agotadores debido a las distancias que hay que recorrer. Es por eso que se recomienda que dentro de la planificación del viaje haya unos días de descanso, que les permita a los adultos mayores recuperarse de lo que significan este esfuerzo físico.