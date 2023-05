Muchas personas eligen que al llegar a la tercera edad puedan ir a un inquilinato para estar mejor atendidos y estar con personas de su misma edad. Sin embargo, la gran mayoría prefiere pasar toda su vida en su casa, rodeado de sus cosas y en compañía de su familia.

En esta ocasión, fue un conductor de Uber que compartió la historia de una mujer que al parecer vivía con su hija y, luego de tener un problema de salud, el yerno decidió echarla de la casa y mandarla a un inquilinato.

El usuario Cristian Michell cuenta con casi 400.000 seguidores, ya que comparte varios momentos que pasan en su vida que normalmente suelen ser graciosos y divertidos, pero en esta oportunidad no fue así.

El hombre comenzó diciendo que estaba comprando su desayuno y que por cuestiones de la vida llevaba la aplicación prendida, así que aceptó un servicio y cuando llegó al lugar donde tenía que recoger a su cliente había una mujer mayor sentada fuera de la casa con varias bolsas negras a su alrededor.

“La viejita que estaba afuera tenía como un mandil puesto y se empezó a secar la cara, como si estuviera llorando. En eso veo que unas personas se asoman por la ventana, pero nadie salía y me llegó un mensaje que decía: ‘No voy a salir, vas a llevar a una persona que está sentada ahí afuera'”, dijo el conductor.

“La persona me pidió que la llevara al lugar que ya estaba establecido en la aplicación, entonces me acerqué, le di la mano y en eso la mujer me volteó a mirar y comenzó a llorar más“, agregó el hombre.

“Ella apenas me decía ‘es que no me quiero ir, yo nada más me hice pipí’ y mi reacción fue de sorpresa porque no entendía que estaba pasando. La mujer me comentó: ‘Dile a mi hija que yo no he hecho nada malo, que si quiere yo lavo mi ropa y que yo apenas me hice pipí y no hice nada malo’, lo cual me sorprendió y me impactó mucho”, explicó el hombre que la iba a recoger.

El hombre, notablemente afectado por la situación, contó que pese al trato que había recibido, cuando arrancaron bajó la ventana y le dio la bendición a la casa, como despidiéndose de ella también.

“Me comenzó a explicar que temprano se había orinado porque tenía incontinencia y su yerno comenzó a gritarla y a decirle cosas horribles, pero lo que más le dolió es que su hija no la defendió y solo dejó que la siguiera tratando mal”, agregó.

Al parecer, el hombre la siguió tratando mal y la hija en un punto incluso se sentó y se puso a ver televisión, como si nada, mientras el yerno le empacaba todas las pertenencias en bolsas de plástico negras.

“La mujer me decía que la hija no era así, pero en el momento que vendió sus propiedades y repartió el dinero entre sus hijos, dejó de ser cariñosa y cambió por completo”, concluyó el hombre.

Los videos ya cuentan con más de 30 millones de reproducciones en TikTok, con toda clase de comentarios de apoyo hacia la señora y de reclamo hacia la hija y su esposo por el deplorable trato que tuvieron con la mujer.