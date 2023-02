Actualmente la sociedad está aprendiendo a respetar los diferentes tipos de relaciones amorosas, y es que para muchos las relaciones abiertas o poligámicas se han vuelto normales e incluso su diario vivir.

En redes sociales una mujer se ha viralizado después de ser vista en una fiesta intentando estar con dos hombres al tiempo, demostrando que el poliamor si es posible. En el clip se puede ver como en medio de un feriado la mujer se encontraba en un gran dilema, pues no fue capaz de decidirse por dos hombres que al parecer eran sus novios.

“Esa chica andaba en la feria con dos vatos y no se decidía con cual estar. Aquí se enojó uno y se fue, pero se dio cuenta que no podía dejar a su amorcito en brazos del otro así que regresó por ella”, narró una persona en el clip.

Y es que a pesar de que la mujer estaba bailando con uno de los hombres, al ver que su otro novio comenzó a bailar con otra mujer no dejaba de mirarlo e incluso se fue a ‘reclamar lo que era suyo’.

Lo sorprendente del clip es que finalmente los dos hombres decidieron abrazarse y compartir el concierto con la mujer, que como dicen por ahí bendecida y afortunada disfrutaba de los abrazos y besos de ambos personajes.

Al parecer, la usuaria que captó la escena no dudó en dejar evidencia de la ‘envidia’ que le genero la situación: “Definitivamente, ayer, conocí la envidia. Dios no se te olvide que también soy tu hija. Adoro los finales felices”.

El video se hizo viral sumando más de 4 millones de reproducciones, mientras que internautas no dudaron en dejar sus reacciones: “De esos problemas quiero en mi vida”, “Ay no ella hasta de dos y yo aquí ni el perro me orina, que suerte tienen algunas”, “Yo también quiero vivir ese sueño”.