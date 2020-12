Durante las fechas clave de las festividades de fin de año, Zoom anunció que eliminará el límite de 40 minutos por reunión para todas las cuentas gratuitas.

La liberación de tiempos de la plataforma se hará los días 17, 18, 19, 23 24, 25, 26, 30, 31 de diciembre, primero y 2 de enero.

We will be lifting the 40-minute limit for holiday celebrations. ✨ Check out all the details: https://t.co/V0eTl8aIGB #ZoomTogether pic.twitter.com/0MlZt7BRdW

— Zoom (@zoom_us) December 17, 2020