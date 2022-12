Luego de los resultados obtenidos, Elon Musk, el único propietario de Twitter, aseguró que renunciará a su cargo cuando encuentre a quien lo sustituya, y solo se encargará de dirigir los equipos de software y de gestión de servidores.

(Vea también: Con chip cerebral, empresa de Elon Musk ayudaría a que los ciegos lograran ver)

El multimillonario dijo en un trino que dimitirá como jefe de Twitter “tan pronto como encuentre a alguien suficientemente loco como para tomar ese puesto”, sin dar otros detalles.

Hasta el momento se desconoce si la búsqueda la está haciendo dentro o fuera de la compañía, aunque la misma se quedó con poco recurso humanos luego de los cientos de despido y las tantas renuncias voluntarias.

Después de no salir bien parado en la encuentras, el magnate estaría inmerso en la búsqueda de un nuevo CEO para Twitter, y uno de los que se ha ofrecido ha sido ‘MrBeast’.

Jimmy Donaldson, conocido como ‘MrBeast’, es un youtuber, empresario y filántropo estadounidense, famoso por hacer vídeos centrados en gente asumiendo diversos retos a cambio de altas sumas de dinero.

Todo comenzó cuando ‘MrBeast’ preguntó en Twitter si podía ser su nuevo CEO, publicación que Musk respondió: “No está fuera de discusión”.

My first order of business, make it where creators actually want to post videos on Twitter and not just link to other platforms pic.twitter.com/PR6pEnpv18

— MrBeast (@MrBeast) December 23, 2022