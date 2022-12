Elon Musk, propietario de Twitter, dijo este martes que dimitirá de su cargo como director ejecutivo de la red social cuando encuentre a quien lo sustituya y, mientras tanto, solo se encargará de dirigir los equipos de software y de gestión de servidores.

(Vea también: Twitter prohibirá publicar enlaces a otras redes sociales, encabezadas por Facebook)

I will resign as CEO as soon as I find someone foolish enough to take the job! After that, I will just run the software & servers teams.

— Elon Musk (@elonmusk) December 21, 2022