Los suscriptores podrán comprar estos stickers para agradecerles a los creadores de contenido por su trabajo. Cada una de las pegatinas viene con un mensaje especial para que los fanáticos se comuniquen fácilmente con el ‘youtuber’ y le envíen una donación, apuntó el medio.

Los precios de los adhesivos varían entre los 99 centavos y 50 dólares (160 mil pesos colombianos), dependiendo del diseño y el tiempo que duren en la pantalla. Los usuarios podrán escoger entre ocho paquetes y diferentes caricaturas para enviar, informó el portal.

