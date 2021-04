green

Todos los usuarios de WhtasApp han visto por años en la parte superior de sus conversaciones en la plataforma la expresión ‘escribiendo…’, que confirma que la persona con la que están hablando les está redactando un mensaje en ese mismo instante.

Lo mismo sucede con los chats grupales. En ese caso, los usuarios que están agregados en la conversación pueden ver el nombre del contacto que esté produciendo un mensaje acompañado del texto ‘está escribiendo…’.

WhatsApp como tal no permite eliminar ese ‘rastro’ de que se está escribiendo un mensaje. Sin embargo, un par de movimientos en el dispositivo desde el que se está conversando permiten hacerle el quite a esa prohibición que tiene la aplicación de mensajería instantánea. Lo mejor de todo es que no hay que descargar ninguna aplicación de terceros, que en muchas ocasiones pueden convertirse en peligrosas.

En Pulzo ya hemos reseñado algunos trucos útiles que permiten llevar a cabo acciones que WhatsApp por defecto no permite, como ocultarle su foto de perfil a un solo contacto en específico o también tener un chat con uno mismo para guardar la información que se desee.

Cómo ocultar el ‘escribiendo…’ en WhatsApp

Para que la persona con la que está chateando en la aplicación no se dé cuenta de que usted está redactando un mensaje, lo único que tiene que hacer es poner su dispositivo en modo avión.

Seleccionando el modo avión, la aplicación lo mostrará ante sus contactos como si no estuviera conectado. Sin embargo, usted tendrá la posibilidad de escribir lo que quiera en la casilla destinada para dicho propósito y enviar el mensaje cuando usted lo desee.