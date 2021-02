green

WhatsApp puede hacer las veces de bloc de notas o carpeta de archivos para aquellos usuarios que quieran tener en la aplicación textos, audios, documentos y demás elementos que prefieren mantener de manera privada allí en vez de hacerlo en otro lugar.

Para ellos es necesario crear el denominado chat con uno mismo, que un número alto de usuarios todavía no sabe cómo generar. Por ejemplo, es muy usual que algunas personas vayan a la opción de ‘nuevo chat’ y busquen su número telefónico o la palabra ‘yo’ para ver si es posible hacerlo por esa vía.

Sin embargo, ese no es el camino para quedar con un chat privado en el cual se pueda guardar todo tipo de mensajes o archivos. El procedimiento para tenerlo se limita a un par de pasos y es más fácil de lo que parece. Algunos usuarios adelantados considerarán que el ‘truco’ no tiene mayor ciencia, pero este todavía no se ha masificado entre el grueso de las personas que tiene el servicio de mensajería instalado.

Para crear un chat con uno mismo solo basta con crear un grupo en el que se agreguen un par de personas y posteriormente eliminarlas. En este caso, es prudente avisarles a esos conocidos que creará rápidamente ese chat grupal y cuál es el objetivo de ello. Es probable que ellos tampoco conozcan esa práctica y les sea útil adoptarla.

WhatsApp no ha parado de generar noticias este año. Cabe recordar que la actualización de su política de privacidad de datos se aplazó para el 15 de mayo y no entró en vigencia el pasado lunes 8 de enero. La aplicación había advertido a comienzos de año que hace dos días quedarían eliminadas las cuentas que no hayan aceptado los nuevos términos y condiciones, pero ese proceso se realizará a mediados de mayo.

Lo que sí anunció la compañía hace algunas semanas es que no tendrá más paciencia con los usuarios que utilicen aplicaciones no autorizadas como WhatsApp Plus o GB WhatsApp. A esas personas se les eliminarán sus perfiles.

Entretanto, esta semana quedó habilitada una nueva función de WhatsApp Web, la que permite crear videollamadas con decenas de participantes.