WhatsApp ha trabajado durante varios meses para desarrollar una característica, que comenzó a probar inicialmente en iOS y que ya está disponible en la versión beta de la aplicación para este sistema operativo.

La nueva opción permite a los usuarios crear y compartir encuestas con el resto de integrantes de un grupo del chat o con una persona. Esta nueva actualización permite añadir un máximo de doce opciones de respuesta diferentes en sus respuestas.

Lee También

Esta actualización es una función muy útil para aquellos usuarios que quieren estar en contacto con sus amigos y familiares de forma segura. La nueva función se llama “Modo compañero”, y está diseñada para que puedas compartir tu ubicación en tiempo real con otras personas, de forma que siempre sepas dónde están y cómo llegar a ellos.

Para activar el “Modo compañero”, solo tienes que ir a la sección “Ajustes” de la aplicación, y luego seleccionar la opción “Ubicación”. Una vez allí, podrás elegir si quieres compartir tu ubicación en tiempo real con tus contactos, o si prefieres hacerlo de forma manual cada vez que quieras. Si eliges la primera opción, todos tus contactos podrán ver tu ubicación en tiempo real, mientras que si eliges la segunda, solo podrás compartirla cuando quieras y con quien quieras.

El “Modo compañero” es una función muy útil, sobre todo para aquellos usuarios que viajan mucho o que quieren estar en contacto con sus seres queridos de forma segura. Si tienes dudas sobre cómo funciona o quieres más información, no dudes en consultar la ayuda de WhatsApp.

Wondering what Communities can help with when you already have groups?

Multiple related groups make up one Community.

Learn how to start a Community 👇 and 👉 link for more info: https://t.co/TcGYWQyum2 pic.twitter.com/yRQywOygpd

— WhatsApp (@WhatsApp) November 7, 2022