Desde varias partes del mundo y durante los últimos días, algunos usuarios de WhatsApp indicaron en sus redes sociales que, de repente, les aparecieron en chats de la aplicación llamadas perdidas fechadas en el primero de enero de 1970, es decir, de hace más de 51 años. Se trata de un error que no se presenta por primera vez y que ya fue corregido con la reciente actualización que hizo la plataforma.

Hace unos cinco años, algunos usuarios con iPhone también vivieron ese fallo técnico de WhatsApp, que en realidad no representa ningún riesgo. Varios de los afectados habrán pensado que estaban siendo víctimas de un virus o un problema serio, pero lo cierto es que las llamadas perdidas de 1970 están lejos de serlo. (Vea también: WhatsApp: cómo recuperar sus chats cuando cambie de teléfono)

Según estableció el portal especializado Andro4All, el error reportado por varios usuarios desde la semana pasada está relacionado con la fecha inicial del sistema operativo UNIX que utilizan muchas aplicaciones, entre esas WhatsApp, y se desató por un reinicio del contador de tiempo que vuelve al primer día del año 1970. (Le puede interesar: Pasos para cambiar de WhatsApp Messenger a WhatsApp Business)

Las llamadas perdidas que tuvieron algunas personas afectadas por parte de sus contactos aparecían como si fueran del primero de enero de ese año, pero en realidad se trataba de comunicaciones actuales que ellos no alcanzaron a contestar.

“Este problema no es tan grave dado que podemos seguir usando nuestro terminal sin problema. Lo que sucede es que, si no estamos conectados a WhatsApp y alguien nos llama a través de la aplicación, esta nos aparece registrada, de forma errónea, con la fecha de enero de 1970″, comentó el medio de comunicación.

Estos fueron algunos de los reportes que se conocieron en Twitter sobre el llamativo error que presentó la famosa aplicación hace algunos días:

So yesterday on whatsapp a friend called me from the 1970s… at 1am.👀Wish I’d answered. 🕺 (Thoughts on this internet geeks?) pic.twitter.com/c99U7rr10I

— Stephanie Hegarty (@stephhegarty) January 22, 2021