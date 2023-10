Una de las mejores opciones que tiene una red social como Instagram, por ejemplo, es que desde un mismo celular se pueden manejar varias cuentas al tiempo, pues basta solamente con mantener presionado el botón de la esquina inferior derecha y ahí saldrán todos los perfiles con los que inició sesión.

Esto no se podía hacer desde WhatsApp, la aplicación de mensajería más utilizada en el mundo, así que aquellos que tuvieran un número personal y otro laboral tenían que sí o sí cargar con dos celulares, dos cargadores y más para todas partes, lo que hacía dispendiosa y complicada la tarea.

Sin embargo, esto cambió, ya que WhatsApp anunció una actualización en la que le permitirá a los usuarios tener dos números dentro de la misma cuenta, por lo que ahora, con el mismo celular, se pueden tener las conversaciones privadas y también las del trabajo.

2️⃣ is better than 1️⃣ we’re rolling out the ability to add a second account to your WhatsApp on Android. pic.twitter.com/tYvuUPWjsv

— WhatsApp (@WhatsApp) October 19, 2023