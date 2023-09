La aplicación de WhatsApp ha recibido nuevas actualizaciones y esto ha provocado que varios teléfonos con un sistema Android antiguo dejen de recibir soporte de la aplicación de mensajería para el siguiente mes de octubre.

Al ser la aplicación de mensajería más usada por el mundo, la falta de esta aplicación provocará que miles de personas se queden sin poder comunicarse, y es que, se ha informado que el sistema mínimo para que WhatsApp funciones es Android 5.0 Lollipop.

La empresa dueña de WhatsApp conocida como Meta, ha informado por su página oficial que todos los sistemas Android 4.1 e inferior quedarán obsoletos, esto significaría que la aplicación de mensajería no podrá ser ejecutada en estos celulares.

Esto sucederá desde el próximo 24 de octubre del 2023, desde la citada fecha todos los que tengan un móvil con versión Android 4.1 o inferior verán un mensaje en su WhatsApp para que actualicen la aplicación, pero esto será impedido por la versión de Android.

Para saber si el equipo Android que se usa se podría quedar obsoleto para usar WhatsApp, solo se deben seguir los siguientes pasos:

