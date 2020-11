green

WhatsApp es el servicio de mensajería preferido por la mayoría de personas por la facilidad de uso que ofrece la plataforma, y por todas las funciones que incluye para que los usuarios se mantengan conectados. Sin embargo, hay algunas características de la ‘app’ que son poco conocidas por ciertas personas.

De hecho, la aplicación, que cuenta con un truco para mandar archivos sin que pierdan calidad, es reconocida por agregar constantemente nuevas funcionalidades para mejorar la experiencia del usuario, como poder compartir stickers con audio o incluso comprar directamente desde la plataforma.

Trucos que no todos conocen de WhatsApp

A continuación hay una lista de algunos trucos que se pueden poner en práctica en la aplicación de mensajería instantánea, para la cual hay una forma de hacer que no se trabe en el celular.

Transcribir nota de voz a mensaje de texto

Hay muchos usuarios que no son fanáticos de las notas de voz, especialmente si estas son demasiado largas. No obstante, el medio mencionado afirmó que hay una forma de evitar escuchar audios muy extensos y convertirlos a mensajes de texto; esta es una buena opción para quienes prefieren leer lo que otros le mandan.

Cabe aclarar que la función no está incluida dentro de WhatsApp, pero se pueden descargar aplicaciones externas que se especializan en dicha herramienta. ‘Apps’ como ‘Transcriber’, ‘Audio To Text’ o ‘Voicepop’ permiten compartir el audio en su plataforma para que sea convertido en texto, informó el portal nombrado.

En el siguiente video hablan sobre dichas aplicaciones y muestran cómo se usan.

Elegir quién lo agrega a grupos

Para una gran cantidad de personas resulta molesto e incómodo que sus contactos los agreguen a diversos grupos de WhatsApp. Por tanto, la aplicación incorpora una opción para que el usuario elija qué contactos lo pueden añadir a grupos, con el fin de establecer límites.

Según el informativo mencionado, la persona debe dirigirse a ‘Ajustes’ en la aplicación de mensajería, luego tiene que ingresar a ‘Chats’ y después debe hacer clic en ‘Grupos’, donde podrá seleccionar quiénes lo pueden agregar a conversaciones grupales. Este proceso es para Android.

Con respecto a iOS, el usuario debe entrar a la aplicación, luego ir a ‘Ajustes’, posteriormente tiene que hacer clic en ‘Cuenta’ y después, en ‘Privacidad’. Ahí aparece la opción ‘Grupos’, en la que puede elegir quiénes tienen la opción de añadirlo a chats grupales, como se ve en la siguiente imagen.

Saber si lo han bloqueado

En caso de que una persona se quiera comunicar con otra, pero se dé cuenta de que no le aparece la foto de perfil, no la puede añadir a grupos, no le aparece la última conexión e incluso le es imposible hacer algún tipo de llamada con ella, es muy probable que la haya bloqueado, apuntó el portal en su publicación.

Enviarse mensajes a sí mismo

Se trata de un truco muy útil, pues permite que el usuario escriba en un chat, en el que únicamente está él, cosas que debe recordar, al estilo de un bloc de notas, señaló el medio nombrado.

Además, esta función es buena para escuchar notas de voz enviadas por otras personas sin que estas sepan que ya fueron escuchadas. Para esto, basta con que el usuario cree un grupo con alguien más y luego lo saque del chat. De este modo, quedará solamente él en la conversación.

Videollamadas grupales

WhatsApp no solo cuenta con la opción de hacer una llamada de video con un contacto, sino que es posible realizar la actividad con varios amigos o familiares simultáneamente; lo importante es que todos hagan parte de un mismo grupo.

De acuerdo con El Español, también está la opción de ir a la sección de llamadas de la aplicación y seleccionar los contactos con los que se quiere realizar la videollamada.

En el siguiente video explican cómo hacer videollamadas grupales.

Listas de difusión

WhatsApp cuenta con la opción de crear listas en las que el usuario puede enviar una misma información a varios contactos a la vez sin tener que entrar a cada chat por separado. La persona debe entrar a la ‘app’ y hacer clic en ‘Lista de difusión’ para seleccionar a los usuarios a los que les llegará el mensaje que desea enviar, indicó el informativo.

Restricción en los grupos

Los administradores de los chats grupales tienen la opción de elegir qué integrantes de la conversación pueden enviar mensajes. Esta función es útil, sobre todo, en los grupos donde hay cientos de personas, pues los administradores tienen la capacidad de limitar el envío de mensajes para que solo se compartan datos relevantes.

De acuerdo con el medio mencionado, hay que entrar en un grupo de WhatsApp, luego ir a ‘Configuración’ y hacer clic en ‘Enviar mensajes’. Ahí, el usuario puede escoger quiénes tienen la opción de mandar mensajes en la conversación, como se ve en la siguiente imagen.

Mandar mensajes con diferentes tipos de texto

El servicio de mensajería instantánea cuenta con la función de personalizar los mensajes que se van a enviar. Como informó Andro4all, el usuario puede mandar mensajes de texto en negrita, cursiva o tachado, sin necesidad de instalar una ‘app’ externa.

Para compartir un mensaje en negrita, hay que escribir una palabra o frase en medio de dos asteriscos (*), mientras que, para escribir en cursiva, hay que poner la palabra o frase entre dos guiones bajos (_). En cuanto a los mensajes tachados, es necesario redactar la expresión en la mitad de dos virgulillas (~).

La siguiente imagen ejemplifica las tres formas de mandar mensajes de texto personalizados.

Saber quién leyó un mensaje en un grupo

Hay muchas personas que tienen desactivada la opción de confirmación de lectura. Sin embargo, esta función no aplica para las conversaciones grupales, en las que es posible revisar qué miembros del grupo leyeron el mensaje que el usuario envió.

Según el diario El Mundo, basta con pulsar en el mensaje que se mandó, hacer clic en el ícono de tres puntos y presionar en ‘Info’. De esta manera, la persona se da cuenta de quiénes han leído su mensaje y a qué hora, tal como se ve en la siguiente captura.

Enviar mensajes con el asistente de voz

Cuando la persona tiene las manos ocupadas, pero debe mandar un mensaje importante por WhatsApp puede recurrir al asistente de voz de su celular; un ejemplo es el de Google, apuntó el medio mencionado.

Para hacer uso del asistente, el usuario debe activarlo diciendo el comando ‘Ok, Google’. Posteriormente, es necesario decir el nombre del contacto para el cual va el mensaje. Por ejemplo, la persona puede decir: “Enviar un WhatsApp a mamá”. Lo importante es decir el nombre del contacto tal cual está guardado en el celular.

Después, el asistente de voz se encarga de captar el comando y el usuario debe aprobar que se envíe el mensaje, o hacer nuevamente la petición al ayudante tecnológico, agregó el informativo en su artículo.

En este video muestran el paso a paso para usar el asistente de Google para enviar mensajes de WhatsApp.