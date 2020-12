green

Luego de que The New York Times denunciara la existencia de pornografía infantil y videos subidos sin el consentimiento de quienes allí aparecen, Visa y Mastercard anunciaron que no prestarán más sus servicios de pago al mundialmente conocido sitio web de entretenimiento para adultos PornHub.

Así lo confirmó el portal Business Insider, que recogió los argumentos de uno de los voceros de Mastercard frente a este caso.

“Hoy, la utilización de nuestras tarjetas de crédito en PornHub ha llegado a su fin. La investigación que llevamos a cabo en los últimos días ha terminado por confirmar una violación a nuestros principios sobre contenido ilegal”, expuso.

Y es que en la columna de Nicholas Kristof publicada en The New York Times se describen casos como el de una menor de 15 años que, tras haber desaparecido en Florida, fue encontrada por su madre en al menos 58 videos publicados en PornHub.

“Como consecuencia, y de acuerdo con nuestras políticas, instruimos a nuestras entidades financieras que conectan al sitio web con nuestra red para terminar la relación. Además, continuamos investigando potencial contenido ilegal en otros sitios web para tomar cartas en el asunto”, añadió.

Visa tomó el mismo camino y ya comenzó su proceso de suspensión de servicios de pago.

“Dadas las acusaciones de actividad ilegal, Visa suspende los privilegios de aceptación de PornHub en espera de que se complete nuestra investigación en curso”, afirmó uno de los voceros.

Con tales determinaciones, PornHub no tendrá la posibilidad de cobrar por sus contenidos especiales, como lo ha hecho hasta la fecha.

La gigante de la pornografía virtual, con sedes en Canadá y Luxemburgo, le dijo a AFP que “no tolera” el contenido que incluye a menores de edad y que trabaja en la erradicación de material ilegal.