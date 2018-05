Se podrán hacer estas llamadas de video con tres personas más, es decir, máximo cuatro en un grupo. La calidad, tanto de video como de audio, no se ve comprometida con esta cantidad de personas.

Para poder utilizarla, es necesario descargar la última versión beta (2.18.162) de la aplicación en Android, también es necesario que los demás contactos la tengan instalada.

En los próximos días se liberará la versión definitiva para todos los usuarios de este sistema operativo, como explica El Androide Libre.

Los pasos para realizar las llamadas son los siguientes:

También, en la parte de debajo de la pantalla se puede cambiar entre videollamada o llamada con solo apretar cualquiera de los símbolos. Además, cualquiera de los integrantes de la conversación puede invitar a alguien más, siempre y cuando sean máximo cuatro.

WhatsApp for iOS 2.18.60: group audio calls UI.

[AVAILABLE FOR A FEW USERS ONLY.. PLEASE WAIT] pic.twitter.com/AMUeOnze9E

— WABetaInfo (@WABetaInfo) May 25, 2018