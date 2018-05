Interrogado por sus prácticas para proteger la seguridad, el empresario mencionó que no tiene laptop y hace todo en el celular. Sobre este último dispositivo, mencionó lo que le sirvió a él para trabajar mejor y ser más eficiente.

“Fue importante para mí porque apagué las notificaciones, para mí es solo una aplicación a la vez. Solo tengo una abierta y así puedo concentrarme en lo que está al frente mío en vez de todo lo que vendría a mí en un computador”, dijo el líder de la red social, citado por Mashable.

Además, le preguntaron por la dificultad de realizar todas las tareas desde el celular en comparación con un computador.

“Creo que cualquier cosa puede consumir tu tiempo, pero los equipos que entretenemos tienen tantas cosas que es fácil meterse en un hueco. He desarrollado muchas prácticas personales: no reviso el celular por las mañanas hasta que salgo a caminar hacia el trabajo, y mientras trabajo en el celular apago las notificaciones para no reaccionar a lo que va entrando”, sostuvo.

Sobre los hábitos en la oficina, resaltó que durante las reuniones los celulares siempre están en la mesa y que los computadores están cerrados para lograr pasar un rato sin distracciones y hacer del tiempo significativo sin importar la duración, da igual que sean 15 minutos o una hora.

Otro de los temas importantes fue la seguridad y la privacidad de los usuarios, a lo que dio su punto de vista: “Lo más importantes es que estés consciente de que existe, consciente de las herramientas a tu disposición para entender que datos tiene una compañía o servicio sobre tí y que controles hay para pararlo”.

Por último, aconsejó a los usuarios que utilicen procesos de autenticación en dos paso para todas sus cuentas, que cambien sus contraseñas de manera constante, así sea aburrido, pues lo considera “extremadamente importante”.