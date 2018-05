Esta ‘App’ hace parte de la categoría VPN (Virtual Private Network) o RPV (Red Privada Virtual) en español y lo que busca es brindarles a los usuarios acceso libre e ilimitado a todo el contenido existente en Internet. En ese sentido, por ejemplo hay páginas como Netflix que bloquean contenido por ubicación geográfica, lo que hará la aplicación es liberar el contenido para que sea visto libremente sin importar donde se esté.

Otra de las funciones busca que las personas que la utilicen puedan transmitir datos de forma anónima sin que se guarde o recolecte nada de esta información. La razón por la que decidieron lanzar esta plataforma se debe al nivel de los servidores propios de la compañía.

Como le dijo Corey Price, el vicepresidente de Pornhub a The Verge: “las búsquedas de incógnito no brindan suficiente cobertura contra los ojos curiosos, especialmente si se hace desde redes de wifi público. El VPN dará una capa extra de seguridad y privacidad”.

La aplicación está disponible para Android, Windows, Mac, iOS y se podrá descargar desde casi todos los países del mundo. La excepciones son Myanmar, Cuba, Irán, Corea del Norte, Sudán y Siria. Es posible que esta sea bloqueada en otros como Arabia Saudita, Egipto y China por regulaciones gubernamentales.

Cabe mencionar, como agrega el mismo medio, que hay una versión ‘premium’ del sistema que a través de una mensualidad de 12.99 dólares brinda una experiencia sin anuncios y supuestamente con conexiones más rápidas.

