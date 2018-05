Esta plataforma se ha convertido en el medio preferido por Elon Musk para presentar sus nuevas ideas de negocio y discutirlas con la gente. En esta ocasión, abrió un debate a través de un mensaje que dice: “Voy a crear un sitio donde el público pueda calificar el núcleo de verdad de cualquier artículo y rastrear el puntaje de credibilidad de cada periodista, editor y publicación con el tiempo. Pienso llamarla Pravda”.

Going to create a site where the public can rate the core truth of any article & track the credibility score over time of each journalist, editor & publication. Thinking of calling it Pravda … — Elon Musk (@elonmusk) May 23, 2018

A esto le sumó una encuesta en donde preguntaba si su idea era buena o si los medios eran ‘geniales’ como son actualmente. Hasta el momento han participado casi 600.000 personas. Posteriormente, siguió con la conversación: “Incluso si algunos del público no les importa el puntaje de credibilidad, a los periodistas, editores y publicaciones sí. Es como se definen a ellos mismos”.

Even if some of the public doesn’t care about the credibility score, the journalists, editors & publications will. It is how they define themselves. — Elon Musk (@elonmusk) May 23, 2018

Sin embargo, para algunas personas esta propuesta no cayó bien y acusaron al empresario de ser ‘irracional’ como Donald Trump, según cuenta Mashable. Esto fue lo que hizo Andrew J. Hawkings, un periodista de The Verge. “Musk sigue con su lenta transformación hacia una figura Trump come medios que grita irracionalmente sobre las noticias falsas. Espero que funcione para ti amigo!”.

Musk continues his slow transformation into a media-baiting Trump figure screaming irrationally about fake news. Hope it works out for you dude! https://t.co/CtHkOip747 — Andrew J. Hawkins 🚂🚇🚀 (@andyjayhawk) May 23, 2018

Otros lo han considerado una buena idea e incluso han acusado a los mismos lectores y al público como los culpables de la falta de credibilidad de los medios. Este usuario respondió al primer mensaje de Musk con: “Excepto que muchos del público parece no importarles la verdad”.

Except much of the public appears not to care about core truth. 😐 — Victoria Morrison (@DetroitVictoria) May 23, 2018

Cabe mencionar que uno de los agentes del empresario incorporó Pravda Corp. dentro de california en octubre de 2017. Esto significa que lleva con la idea mucho tiempo y que eventualmente buscará crearla, como todo lo que escribe en su cuenta de Twitter.