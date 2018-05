La jueza Naomi Reice Buchwald indicó que la cuenta de Twitter de Trump es un foro público, y que bloquear personas que respondan sus trinos con opiniones diferentes es una discriminación de sus puntos de vista, lo que viola la Primera Enmienda de la Constitución del país, informa The Hill.

La togada rechazó el argumento de la defensa del presidente, que aseguraba que la Primera Enmienda no funciona en este caso y que los derechos de la enmienda del presidente serían violados si no ocurrieran esos bloqueos, agrega The Verge.

El veredicto de la jueza es resultado de una demanda interpuesta por la Knight Foundation, que intervino a favor de 7 personas que fueron bloqueadas en la cuenta @realDonaldTrump (la que más usa el presidente, incluso más que la oficial, @POTUS) por expresar sus opiniones en las respuestas al presidente.

Además, la jueza dice que ningún funcionario del Gobierno (incluyendo al presidente, por supuesto) está por encima de la ley y que todos ellos deben seguirla tal cual se ha estipulado. Para Buchwald, lo que Trump debió hacer al recibir esos mensajes que lo criticaban era ignorarlos.