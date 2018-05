Los usuarios reportan extrema fragilidad en el lente de la cámara del iPhone X. A través de diferentes foros creados en los últimos meses aseguran que en sus iPhone X se está rompiendo el lente de la cámara ‘de la nada’. Al parecer, el vidrio que lo protege se está quebrando a los pocos meses de uso.

Como reporta 9to5Mac, cuando los usuarios llevan sus equipos para exigir un cambio dentro del tiempo de garantía, Apple les quiere cobrar un cambio completo del equipo. Se puede suponer que estas fallas tienen que ver con un mal manejo de parte de los usuarios como caídas o golpes.

Sin embargo, según señalan estos, los equipos tienen pocos meses de uso, incluso algunos lo han tenido menos tiempo y nunca se les ha caído, ni los han golpeado y siempre los han protegido con un forro.

El artículo continúa abajo

Debido a estas circunstancias, se empezó a especular sobre el motivo por el que esto sucede. Algunos dicen que se debe a que viven en lugares muy calurosos y esto está dañando los materiales, otros afirman que viven en sitios muy fríos y por eso se está quebrando el vidrio. No obstante, no se ha determinado la causa y la compañía no se ha hecho responsable.

Cabe recordar, que no es la primera vez que este tipo de problemas se dan a conocer. Con el iPhone 7 se presentaron inconvenientes similares, donde los usuarios ponían en evidencia la calidad del material que protegía este componente.

En su momento, los de la manzana argumentaron: “El lente es de zafiro y logra unos resultados de dureza y pureza que se esperan de este tipo de material”.